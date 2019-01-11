Пятница, 11 Января 2019 года
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СМИ: США начали вывод войск из Сирии

Политика

Подробную информацию американские военные пока не раскрывают

Вашингтон, 11 января 2019, 12:36 — REGNUM  Процесс вывода американских из Сирии начался, заявили 11 января военные США, сообщает американское агентство Associated Press.

На данный момент американские военные отказались раскрывать детальную информацию.

Напомним, о необходимости вывести войска из Сирии заявил в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп. По его словам, основная задача их нахождения в арабской республике — победа над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — была выполнена.

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Война в Сирии
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