СМИ: США начали вывод войск из Сирии

Вашингтон, , 12:36 — REGNUM Процесс вывода американских из Сирии начался, заявили 11 января военные США, сообщает американское агентство Associated Press.

На данный момент американские военные отказались раскрывать детальную информацию.

Напомним, о необходимости вывести войска из Сирии заявил в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп. По его словам, основная задача их нахождения в арабской республике — победа над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — была выполнена.