Пятница, 11 Января 2019 года
12:35:07 МСК

МИД РФ призвал не делать из Идлиба «убежище для тысяч террористов»

Политика

Радикальные группировки оказались заперты в Идлибе и некоторых районах к востоку от реки Евфрат

Москва, 11 января 2019, 12:34 — REGNUM  Благодаря успешным боевым действиям сирийской армии при поддержке российских сил, террористы оказались заперты в провинции Идлиб. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«В последний период ситуация в этом государстве быстро меняется. В результате успешных действий сирийских правительственных сил при решающей роли российских военных террористы «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие радикальные группировки оказались заперты в Идлибе и некоторых районах к востоку от реки Евфрат», — заявила Захарова.

«Мы подтверждаем приверженность выполнению российско-турецкого меморандума о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации от 17 сентября 2018 года. В то же время вызывает обеспокоенность рост числа нарушений режима прекращения боевых действий — с сентября 2018 года таких случаев зафиксировано более тысячи», — указала она.

Дипломат подчеркнула, что в сложившихся условиях важно не допустить срыва режима прекращения боевых действий и обеспечить полный вывод радикальных формирований и тяжёлого вооружения из демилитаризованной зоны.

«Вместе с тем это не должно служить предлогом для того, чтобы Идлибская зона деэскалации превратилось в убежище для тысяч террористов из «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Исходим из того, что создание демилитаризованной зоны, равно как и самой зоны деэскалации, носит временный характер», — заключила Захарова.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить