МИД РФ призвал не делать из Идлиба «убежище для тысяч террористов»

Москва, , 12:34 — REGNUM Благодаря успешным боевым действиям сирийской армии при поддержке российских сил, террористы оказались заперты в провинции Идлиб. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«В последний период ситуация в этом государстве быстро меняется. В результате успешных действий сирийских правительственных сил при решающей роли российских военных террористы «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие радикальные группировки оказались заперты в Идлибе и некоторых районах к востоку от реки Евфрат», — заявила Захарова.

«Мы подтверждаем приверженность выполнению российско-турецкого меморандума о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации от 17 сентября 2018 года. В то же время вызывает обеспокоенность рост числа нарушений режима прекращения боевых действий — с сентября 2018 года таких случаев зафиксировано более тысячи», — указала она.

Дипломат подчеркнула, что в сложившихся условиях важно не допустить срыва режима прекращения боевых действий и обеспечить полный вывод радикальных формирований и тяжёлого вооружения из демилитаризованной зоны.

«Вместе с тем это не должно служить предлогом для того, чтобы Идлибская зона деэскалации превратилось в убежище для тысяч террористов из «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Исходим из того, что создание демилитаризованной зоны, равно как и самой зоны деэскалации, носит временный характер», — заключила Захарова.