Главы МИД РФ и Японии обсудят тему мирного договора в середине января

Москва, , 12:26 — REGNUM Первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора между двумя странами состоится уже в ближайшие несколько дней. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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Дипломат уточнила, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с японским коллегой Таро Коно пройдёт 14 января.

«14 января в Москве состоится первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора между двумя странами», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече в Сингапуре, которая состоялась 14 ноября 2018 года, президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились вернуться к переговорам о заключении мирного договора между двумя странами на основе советско-японской декларации 1956 года. При этом японская сторона заявила, что Токио будет вести переговоры с Москвой по этому вопросу только после полного решения территориального спора между двумя государствами. Речь идёт об островах Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группе островов Хабомаи, на которые заявляет претензии Япония.

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Москва подобные претензии японской стороны отвергает. Так, 10 января в Госдуму РФ был внесён законопроект, устанавливающий принципы рассмотрения территориальных претензий к Российской Федерации со стороны Японии. В документе прописана принадлежность Курильских островов России: «Курильские острова принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, Мирного договора с Японией, подписанного в городе Сан-Франциско 8 сентября 1951 года».

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