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Ростовский сити-менеджер нашёл заместителя по строительству и архитектуре

Политика

Освободившуюся в декабре 2018 года должность занял Андрей Дикун

Ростов-на-Дону, 11 января 2019, 12:24 — REGNUM  В администрации Ростова-на-Дону произошли ожидаемые кадровые изменения. Освободившуюся в декабре 2018 года должность заместителя сити-менеджера по строительству и архитектуре занял Андрей Дикун. Об этом сообщается на сайте мэрии 11 января.

Указано, что Дикун — уроженец Зеленодольска Днепропетровской области. Высшее образование получил на Дону. В своё время работал юрисконсультом в управлении технологического транспорта предприятия «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь». Затем занимал должности в муниципальном казенном предприятии «Объединенная дирекция строящихся объектов Ростова-на-Дону».

С 2009 года работал в департаменте координации строительства и перспективного развития города Ростов-на-Дону, в 2014 году возглавил ведомство.

ИА REGNUM напоминает, что с должности заместителя сити-менеджера Олег Маркитантов был уволен 19 декабря 2018 года. Он подал заявление об увольнении по собственному желанию. Маркитантов работал на этом посту с октября 2015 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский сити-менеджер уволил своего заместителя по строительству

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