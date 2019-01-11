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Министр финансов Пакистана: мы обойдёмся без займов МВФ

Политика

Глава ведомства оптимистичен по поводу экономической ситуации в стране

Исламабад, 11 января 2019, 12:19 — REGNUM  10 января министр финансов Пакистана Асад Умар дал интервью журналистам ведущих средств массовой информации по поводу экономической ситуации в стране.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Асад Умар заявил, что Пакистан сможет обойтись без нового займа МВФ. Ранее сообщалось, что правительству не удалось достичь договорённости с Банком, переговоры продолжаются. По словам министра финансов, помощь Саудовской Аравии, ОАЭ и Китая, предоставивших займы Пакистану, позволила стране улучшить положение во время кризиса дефицита платёжного баланса.

Асад Умар отметил, что переговоры о займах ещё ведутся с Пекином и Абу-Даби, а кредит от Саудовской Аравии уже получен. Правительство должно будет вернуть займ под 3% годовых.

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Зарубежная хроника
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