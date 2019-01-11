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Выход из ЕС без соглашение негативен для Великобритании — министр

Политика

Правительство сделает все, чтобы найти альтернативу

Лондон, 11 января 2019, 12:10 — REGNUM  Выход Великобритании из состава ЕС без заключения соглашения негативно скажется на стране, заявил 11 января министр по делам труда и пенсий Эмбер Радд, сообщает британское агентство Reuters.

По ее словам, подготовка правительства страны к подобному развитию событий оправдана.

«Я не думаю, что отсутствие сделки положительно скажется на стране», — подчеркнула она в интервью BBC.

«Я намерена приложить любые усилия для того, что мы смогли найти альтернативу», — добавила она.

Напомним, ранее коллега Радд министр иностранных дел страны Джереми Хант указал на то, что если британский парламент не поддержит план премьер-министра Терезы Мэй, велика вероятность, что выход Соединенного Королевства может не состояться вообще.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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