«Мы пешки»: в США жены госслужащих требуют выплатить их мужьям зарплату

Хьюстон, США, , 12:16 — REGNUM Береговая охрана США является единственной военной отраслью, которая не получает зарплату во время остановки работы правительства, потому что является частью Департамента национальной безопасности, сообщает 11 января CBS.

В Техасе жены сотрудников береговой охраны не знают, когда их мужья получат свои деньги.

«Наш бюджет крайне ограничен. Мы покупаем только самое необходимое. Сейчас, когда мы пошли за продуктами, мы пытались именно высмотреть распродажи, но я даже не могу покупать в отделе, где все по доллару», — говорит жена сотрудника этой службы Вена Жюльен.

«Мы пешки. Они просто играют нами. Мы едим то, что называем «пища выживания», — рассказывает Эрин Пику, — это когда берешь то, что найдется в холодильнике и в кладовке, бросаешь в кастрюлю, и это — твоя еда».

По словам Эшли Тоттен, береговая охрана «абсолютно игнорируется», поскольку другие военные ветви, находящиеся под Минобороны США, зарплату получают:

«Мы просто хотим, чтобы была резолюция, которая ставит береговую охрану в ситуацию, где она действительно будет уважаться и рассматриваться так, как и должно в плане финансирования. Мы обсуждали, не устроиться ли мне на вторую работу, но, к сожалению, я не могу, потому что мой сын не может быть в детском саду по состоянию здоровья. Так что у нас будет только одна зарплата, несмотря ни на что. И я знаю, что в любой момент сыну может понадобиться операция на открытом сердце. Так как же мы заплатим за бензин, чтобы добраться до медицинского центра, если это произойдет с ним? Зарплата не должна быть тем, о чем мы беспокоимся, когда ребенок должен быть в центре моего внимания».

«Говорить о своем финансовом положении — стыдно. Стройте стену, не стройте стену. Но заплатите нашим мужьям», — требует Жюльен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее одна из групп поддержки береговой охраны США посоветовала пострадавшим семьям распродать личное имущество или устроиться на работу няней.