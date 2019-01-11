«Прокуратура США пытается отомстить Весельницкой» — Захарова

Москва, , 12:08 — REGNUM Официальные обвинения адвокату Наталье Весельницкой ничем не обоснованы и лежат в русле ставшей уже традиционной антироссийской риторики Вашингтона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«На сей раз американские правоохранительные органы высказали ряд абсолютно заряженных в традиционной русофобской окраске заявлений в связи с ситуацией вокруг нашей соотечественницы Натальи Весельницкой», — заявила Захарова.

Российская сторона с таким развитием событий мириться не готова, и потому «ждёт от Вашингтона чётких и внятных объяснений, с чем связаны выдвигаемые в адрес Натальи Весельницкой обвинения», отметила дипломат.

«Тем более, что судебные разбирательства вокруг упомянутой фирмы давно завершено. Американские власти пытались подвести её под свой пресловутый закон имени Магнитского и подвязать к его трагической смерти в московском СИЗО в 2009 году. Но использовавшиеся ими аргументы просто все рассыпались», — добавила она.

По её мнению, американская прокуратура «попросту мстит Весельницкой, которая занимается частной юридической практикой и представляла интересы вышеобозначенной компании».

Ранее российскому адвокату Наталье Весельницкой в Нью-Йорке предъявлены официальные обвинения в попытке препятствования расследованию по поводу предполагаемого отмывания денег компанией Prevezon. При этом, как говорится в обвинительном заключении, в ходе расследования дела Минюст США запрашивал содействия у властей России, но получил отказ.

В полученном ответе содержались утверждения о невиновности обвиняемых и о том, что в действительности к отмыванию денег был причастен сам Уильям Браудер, обвинявший Prevezon в преступлениях.

Сама Весельницкая в настоящее время утверждает, что с помощью обвинений ей мешают публично представить имеющиеся у неё факты подкупа американского правосудия и Конгресса при принятии «закона Магнитского».