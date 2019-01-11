Япония выразила протест против ареста активов Nippon Steel в Южной Корее

Сеул, , 12:14 — REGNUM 10 января правительство Японии выразило официальный протест Южной Корее из-за ареста активов компании «Nippon Steel». Как сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо», в министерство иностранных дел Японии был вызван посол Республики Корея Ли Су Хун, где состоялась его встреча с заместителем министра Такео Акибой. Японский дипломат вручил послу ноту протеста и потребовал проведения официальных переговоров на высоком уровне для урегулирования возникших разногласий.

Конфликт возник из-за того, что 8 января южнокорейский областной суд города Тэгу арестовал долю корпорации «Nippon Steel» в японо-корейской компании «POSCO-Nippon Steel». Основанием для ареста стал отказ японской стороны от исполнения решения суда о выплате 350 тысяч долларов компенсации четырём южнокорейцам, пострадавшим от эксплуатации труда в период, когда Корея была японской колонией. Японская сторона убеждена, что все разногласия были урегулированы в рамках договора 1965 года о нормализации отношений.

Южнокорейский МИД сообщил, что рассмотрит возможность проведения переговоров с Японией, однако призвал уважительно относиться к решению суда и правам жертв эксплуатации труда, которым полагается компенсация. Данный конфликт существенно ухудшил и без того непростые отношения двух стран.