Экс-посол России в Белоруссии Александр Суриков раскритиковал власть России

Барнаул, , 12:09 — REGNUM Отставной посол России в Белорусии Александр Суриков вернулся в Алтайский край, где он восемь лет губернаторствовал (с 1996 по 2004 год), и дал развёрнутое интервью журналистам ИД «Алтапресс», в котором, в частности, высказал критику в отношении российских властей и выбранного ими курса, выступил за восстановление отношений России с Евросоюзом (назвав при этом Китай языческим), а также рассказал о личных планах и президентских амбициях Александра Лукашенко.

Отметив, что присматривается к новой команде нового губернатора Алтайского края Виктора Томенко, и пожурив «средневековый» стиль управления экс-губернатора Александра Карлина, Александр Суриков заявил, что после отставки ему поступало предложение остаться в Белоруссии, но он его отклонил.

«Я вырос в Алтайском крае, здесь корни моих детей. Для меня это дом», — пояснил экс-посол.

По заявлению Александра Сурикова, с 2014 года социально-экономические показатели и доходы населения России стали идти стабильно вниз.

«И это стало откладывать отпечаток на мироощущение человека. Он в магазин приходит — вот те раз — рассчитывал что-то купить, а не получается. И не только он сам, но и вся его семья. Ладно, год можно потерпеть, два, даже три. Но уже четыре. И говорят, что будет еще хуже», — озвучил мрачный прогноз экс-посол.

Пенсионную реформу Александр Суриков назвал неудачной:

«Возникает напряжение. А оно всегда выплескивается в негативное отношение к окружающей жизни. А она всегда связывается с властью, хоть ты убейся».

Алтайские сыры, по его словам, тоже, оказывается, уже не бренд:

«Натуральных сыров здесь практически не осталось. Они производятся с большим добавлением растительных, пальмовых масел. Мы теряем бренд. Да, какие-то производства сохранили качество, но большинство нет».

Говоря об общих целях России и Белоруссии, экс-посол заявил, что восстановить отношения с Евросоюзом — дело во времени.

«Вы что, нас видите в языческом Китае, что ли?» — задался вопросом Александр Суриков.

Раскрывая свои ближайшие планы, он отметил, что в текущем году собирается «создать организацию и лично консультировать людей, которые попали в тяжелое социальное или экономическое положение».

Зашёл разговор и о политическом будущем президента Белоруссии Александра Лукашенко. По этому поводу Александр Суриков выразил уверенность, что в 2020 году тот пойдет на выборы и победит.

«Нет сейчас равнозначной фигуры. Конечно, вопросом смены президента придется заниматься, но за горизонтом 2020 года. Лукашенко, в общем-то, даже моложе, чем Владимир Владимирович у нас. Есть еще порох», — пояснил экс-посол.

Напомним, послом России в Белоруссии экс-губернатор Алтайского края проработал 12 лет.

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В отличие от своего предшественника, экс-губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова, который в своё время был отозван за скандальные высказывания в адрес Александра Лукашенко, Александр Суриков неоднократно выступал адвокатом политики Минска в его отношениях с Россией.

А после ареста в Минске в декабре 2016 года троих авторов ИА REGNUM и ряда других российских изданий Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, последовательно выступающих за укрепление сотрудничества и поддержание интеграционных процессов России и Белоруссии, Александр Суриков не просто открестился от защиты поборников Русского мира, но и вовсе поддержал надуманное и политически мотивированное обвинение.

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