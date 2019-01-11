Правительство Южной Кореи поддержит отечественных производителей стали

Сеул, , 13:19 — REGNUM 10 января министерство промышленности Республики Корея объявило о выработке мер по поддержке национальных производителей стали, которые испытывают серьезные трудности из-за торговых войн и протекционистской политики отдельных стран. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Вместо привычного роста в 2018 году объём экспорта стали в стоимостном выражении сократился на 0,6% до 33,9 миллиардов долларов. Причиной стало глобальное снижение спроса из-за падения производства в первую очередь в Китае, США и Евросоюзе — основных рынках сбыта продукции корейских металлургов. Производство падает из-за введения высоких таможенных пошлин, что приводит к увеличению издержек и росту стоимости конечной продукции. Кроме того, негативным фактором стало замедление роста автомобильной промышленности и строительной отрасли.

План по поддержке национальных производителей стали находится в процессе разработки; среди возможных мер могут быть: снижение налогов, выделение льготных кредитов, госзакупки и т.д. Однако Южная Корея является членом Всемирной торговой организации, и возможности правительства ограничены. Если принятые меры будут противоречить правилам организации, на страну может быть наложен крупный штраф.