Прогноз: США не станут вводить против РФ принципиально новых санкций

Москва, , 12:46 — REGNUM Санкционный режим, введённый США против РФ, будет сохраняться и расширяться, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 11 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов США Стивена Мнучина, который сообщил о том, что США продолжат своё санкционное давление на РФ.

«Расширение санкций имеет понятные пределы, — сказал Шаповалов. — Здесь мы не можем вести речь о каких-то совершенно новых санкциях. Всё, что можно, уже использовано, и санкции будут развиваться, если здесь позволительно применить этот термин, экстенсивно. Уже имеющие санкции будут расширяться на новых физических и юридических лиц, других представителей российской власти и бизнеса и некоторые сегменты российской экономики. Вот что будет происходить в ближайшее время».

При этом Шаповалов отметил, что вероятность того, что санкции затронут систему SWIFT, невысока.

«Даже если это произойдёт, то я не думаю, что будет иметь серьёзный эффект, — сказал политолог. — РФ уже разработала аналог SWIFT, и возможностей реально наращивать давление на РФ через санкции у США почти не осталось. И без того незначительный товарооборот межу РФ и США сведён к минимуму. Процесс дедолларизации привёл к тому, что РФ стала почти неуязвима в отношении каких-то американских экономических воздействий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Минфина США, данное ведомство готово снять санкции с российский компаний «Русал», «Евросибэнерго» и «En+».

Американский министр сделал своё заявление 10 января после встречи с конгрессменами. Он пояснил, что Вашингтон убедился в том, что эти три российские компании можно вывести из-под санкций.

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