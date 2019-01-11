Южная Корея ждёт от КНДР более активных шагов по ядерному разоружению

Сеул, , 12:38 — REGNUM Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, выступая 10 января на пресс-конференции, заявил, что Северной Корее необходимо предпринять более активные и смелые шаги по ядерному разоружению. В то же время, международное сообщество также должно пойти КНДР навстречу, чтобы стимулировать процесс денуклеаризации. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Президент подчеркнул, что темпы уничтожения КНДР своего ракетно-ядерного арсенала непосредственно влияют на снятие международных санкций — чем меньше реальных результатов, тем большее давление на Северную Корею будет оказывать международное сообщество. Руководство КНДР требует от ООН, США и Южной Кореи предпринять ряд встречных шагов, так как КНДР уже закрыла несколько испытательных полигонов, однако США отказываются идти даже на символические уступки и блокируют инициативы своих союзников и ООН, требуя полного ядерного разоружения. Мун Чжэ Ин выразил несогласие с таким подходом и призвал к справедливости и поиску компромисса вместо непрерывного оказания давления на КНДР.

Причина кроется во взаимном недоверии с обеих сторон. Примечательно, что в 1994 году КНДР и США заключили Рамочное соглашение, согласно которому КНДР отказывалась от планов по созданию ядерного оружия, а США взамен финансировали строительство двух атомных реакторов на легкой воде. Однако за семь лет они так и не были построены, и в 2001 году администрация Джорджа Буша-младшего разорвала соглашение, что вызвало негодование КНДР.