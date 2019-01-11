Отряд кораблей Тихоокеанского флота покинул порт Филиппин

Владивосток, , 12:03 — REGNUM Сегодня, 11 января, отряд Тихоокеанского флота завершил визит в порт Манилы. На Филиппины гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» прибыли 6 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделе информационного обеспечения ВВО по Тихоокеанскому флоту.

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За почти недельное пребывание в Маниле командование отряда кораблей встретилось с представителями ВМС Филиппин и послом РФ на Филиппинах. Кроме того, моряки провели с местными коллегами несколько товарищеских матчей по футболу и волейболу, а посостязались в перетягивании каната.

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Корабли Тихоокеанского флота РФ прибыли в Шри-Ланку

Напомним, в дальний поход отряд кораблей Тихоокеанского флота под командованием начальника штаба Подводных сил ТОФ контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел 1 октября 2018 года. Российские моряки уже побывали в портах Шри-Ланки, Японии, Южной Кореи, Брунея, Сингапура, Китая и Индии, а также приняли участие в российско-индийских маневрах IndraNavy 2018.

Как пояснили в ведомстве, основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

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