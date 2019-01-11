Шаповалов: Трамп и его противники соревнуются в антироссийской политике

Москва, , 12:43 — REGNUM Борьба президента США с его противниками из лагеря Демократической партии США стимулирует санкционную политику Вашингтона против России, убеждён политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 11 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещание министра финансов США Стивена Мнучина продолжить экономическое давление на РФ.

«Одной из причин введения санкций против РФ является внутриполитическая борьба в США, которая ведётся между администрацией Трампа и его противниками, — сказал Шаповалов. — Эта борьба стимулировала санкционную политику в последние годы, и Мнучин, конечно, прав в том смысле, что при администрации Трампа санкций стало больше. Обе стороны этого внутриполитического американского конфликта — и Трамп, и демократы — фактически соревнуются в этой санкционной политике и наперегонки пытаются доказать своим оппонентам и американским избирателям, что именно они — наиболее активные приверженцы санкционной политики».

Со стороны демократов эта политика, как заметил Шаповалов, связана с обвинениями Трампа в его связях с Россией, с поиском так называемого «русского следа».

«Позиция администрации Трампа оборонительная и призвана продемонстрировать своим избирателям, что он не связан с русскими, — подчеркнул политолог. — Таким образом, эта внутриполитическая борьба стимулирует проведение санкционной политики. Хотя основная причина — это не борьба двух фракций американского истеблишмента, а общая политика США, направленная на ослабление РФ в целом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз, в свою очередь, продлил экономические санкции в отношении России ещё на шесть месяцев — до 31 июля 2019 года. Соответствующее решение было принято в конце декабря 2018 года.

В пресс-службе Евросовета напомнили, что в дополнение к этому до 15 марта 2019 года продолжают действовать индивидуальные санкции в виде запрета на выдачу виз и замораживания активов в отношении 164 человек и 44 организаций.

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