МИД РФ обвинил США в создании альтернативного правительства Венесуэлы

Москва, , 12:00 — REGNUM Посягательством на суверенитет Венесуэлы назвали в российском МИД попытки Вашингтона сформировать альтернативное правительство Боливарианской республики. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России.

В ведомстве отметили, что президентские выборы в Венесуэле состоялись в условиях беспрецедентного внешнего давления. По мнению МИД РФ, «беззастенчивая линия Вашингтона» на создание параллельных структур власти в Венесуэле и «затягивание санкционной удавки» есть не что иное, как неприкрытое посягательство на суверенитет Боливарианской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января прошла церемония инаугурации вновь избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава государства принёс присягу и официально вступил в должность на второй срок — с 2019 по 2025 год.

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