Президент Гани: мир в Афганистане необходим для глобальной стабильности

Кабул, , 13:21 — REGNUM 10 января президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что установление мира в Афганистане жизненно необходимо для обеспечения стабильности во всем мире.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», это заявление было сделано главой государства в ходе выступления на мероприятии в президентском дворце, на котором присутствовали представители средств массовой информации из всех 34 провинций страны.

Ашраф Гани сказал, что особая роль Афганистана для международной стабильности определяется его положением в качестве связующего звена между Азией и другими регионами мира.

Президент подчеркнул, что необходимо развивать культуру мира, чтобы положить конец продолжающейся сорок лет войне. Афганистан готов пойти на любые жертвы, чтобы прекратить конфликт.

Ашраф Гани сказал, что наиболее важные пункты будущего мирного соглашения должны обсуждаться на национальном уровне.