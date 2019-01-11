Подростков-живодеров предлагают привлекать к уголовной ответственности

Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Депутаты петербургского Законодательного собрания предлагают ввести уголовную ответственность в отношении подростков за жестокое обращение с животными. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ поддержали на заседании комитета Заксобрания по законодательству в пятницу, 11 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент уголовная ответственность в России наступает с 16 лет. При этом за ряд преступлений наказание следует уже с 14 лет — убийство, кража, вандализм. Этот перечень парламентарии предлагают дополнить еще одной статьей — жестокое обращение с животными.

«Дёрнуть Ваську за хвост, ткнуть в голубя палкой, схватить Шарика за шкирку — как только не издеваются над животными многие дети! В большинстве случаев зверушка отделывается небольшим испугом, но бывает и по-другому, когда жестокость человека доводит животное до гибели. Достаточно вспомнить историю с хабаровскими живодерками, которые выкалывали глаза, вспарывали животы и стреляли по собакам и кошкам, а затем устраивали кровавые фотосессии в заброшенном здании», — говорит один из авторов документа, единоросс Денис Четырбок.

Он убежден, что жестокое обращение с животными в детстве может стать причиной более серьёзных проблем в будущем.

Отметим, что проект закона также поддержал Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ. После принятия документа в парламенте Петербурга инициативу направят в Госдуму.

Ранее единороссы Денис Четырбок и Роман Коваль разработали проект городского закона об обращении с животными. Согласно тексту документа, муниципалитеты Петербурга смогут, в частности, определять места для выгула домашних питомцев.

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Кроме того, их однопартиец Александр Тетердинко подготовил документ, который узаконит возвращение на улицы бездомных собак после стерилизации. Ранее правительство Петербурга проиграло суд по этому вопросу, поскольку полномочие выпускать животных в естественную среду обитания в законе не прописано. В октябре 2018 года петербурженка Светлана Антонова оспорила пункт 4.3.3 городской Концепции отношения к безнадзорным животным, где говорится о возврате на улицы.

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