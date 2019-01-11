Глава МИД Великобритании: Brexit может не состояться

Лондон, , 11:57 — REGNUM Если парламент Великобритании не примет соглашение об условиях выхода страны из ЕС, которое предлагает премьер-министр Тереза Мэй, велика вероятность, что Brexit вообще может не состояться, заявил 11 января глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант, сообщает британское агентство Reuters.

По его словам, парламент страны стремится избежать «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Напомним, ранее лидер Лейбористской партии Джереми Корбин подчеркнул, что если соглашение Мэй не будет поддержано парламентом, в стране должны будут пройти общие выборы.

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