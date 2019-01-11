Пятница, 11 Января 2019 года
12:26:05 МСК

Бывший президент Афганистана Карзай: США не собираются покидать страну

Политика

Хамид Карзай заявил, что роль США и Пакистана в обеспечении мира в Афганистане признается жителями страны

Кабул, 11 января 2019, 12:24 — REGNUM  10 января бывший президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай заявил, что он не верит в возможность вывода американских войск из Афганистана, несмотря на обсуждение этого вопроса Соединёнными Штатами Америки и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, бывший президент страны сделал это заявление в ходе своего выступления на конференции «Диалог Райсина», проходящей в столице Республики Индия — Нью-Дели.

Хамид Карзай заявил, что Вооруженные силы США останутся в Афганистане в соответствии с положениями двустороннего соглашения по безопасности.

Бывший президент Афганистана также уделил особое внимание роли США и Пакистана в обеспечении мира в стране. Хамид Карзай сказал, что содействие обеих стран, и в особенности Пакистана, необходимо для прекращения войны в стране. Он добавил, что афганский народ признает особую роль этих стран в обеспечении мира.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить