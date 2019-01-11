Япония, США и ЕС разработают правила международной электронной торговли

Токио, , 12:29 — REGNUM 10 января в Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча, в которой приняли участие министр торговли Японии Хиросигэ Сёко, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и комиссар Европейского союза по делам торговли Сесилия Мальмстром. Согласно заявлению по итогам встречи, стороны пришли к согласию о необходимости начала переговоров в рамках Всемирной торговой организации относительно установления правил глобальной электронной коммерции. По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», японский министр заявил, что он поднимет этот вопрос на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января. «Министры подтвердили важность сотрудничества в содействии цифровой торговле и росту цифровой экономики, а также в улучшении бизнес-среды за счет обеспечения безопасности данных», — говорится в заявлении.

Инициированные министрами переговоры по новому соглашению в рамках ВТО должны быть проведены между как можно большим количеством стран-членов.