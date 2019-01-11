«Послали уведомление в закрытое консульство» — МИД РФ о новом аресте в США

Москва, , 11:50 — REGNUM Американские власти не уведомляют российскую сторону об аресте граждан РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Мы хотим вновь подчеркнуть, что посольство России в Вашингтоне узнало о случившемся не от американских правоохранительных органов, а от его родных. Власти США в нарушение двусторонней консульской конвенции не уведомили российскую сторону о задержании в надлежащий трёхдневный срок», — заявила Захарова.

При этом последующие попытки оправдаться тем, что «такое уведомление якобы было направлено в генконсульство в Сиэттле, которое сами же американцы закрыли в марте 2018 года, просто не выдерживает никакой критики», отметила дипломат.

29 декабря российский гражданин Дмитрий Макаренко был задержан ФБР в аэропорту острова Сайпан. Его подозревают в незаконном вывозе в Россию военной техники, в частности, приборов ночного видения.

В настоящее время он содержится с тюрьме гавайского города Гонолулу и ожидает этапирования в Майями (штат Флорида). 9 января с Макаренко удалось установить контакт российским дипломатам. В настоящее время он временно содержится в Гонолулу на Гавайских островах.