Украине не угрожает дефолт — Порошенко

Киев, , 11:52 — REGNUM Украина вышла из зоны риска и ей не грозит дефолт, сообщил президент страны Пётр Порошенко 11 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Ещё четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы… Однако нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска… Самое сложное у нас точно позади. Двигаемся вперед!», — написал Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в 2019 году Украине придётся погасить внешний долг в размере $14,2 млрд.

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По мнению экспертов, Украину ждёт дефолт, из которого страна сможет выбраться, либо отдавая треть своего бюджета кредиторам, либо добившись шантажом его реструктуризации.

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