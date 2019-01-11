Пятница, 11 Января 2019 года
11:52:35 МСК

Украине не угрожает дефолт — Порошенко

Политика

У президента Украины всё самое сложное уже позади

Киев, 11 января 2019, 11:52 — REGNUM  Украина вышла из зоны риска и ей не грозит дефолт, сообщил президент страны Пётр Порошенко 11 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Ещё четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы… Однако нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска… Самое сложное у нас точно позади. Двигаемся вперед!», — написал Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в 2019 году Украине придётся погасить внешний долг в размере $14,2 млрд.

Читайте также: В 2019 году Киев должен вернуть по долгам более $14 млрд

По мнению экспертов, Украину ждёт дефолт, из которого страна сможет выбраться, либо отдавая треть своего бюджета кредиторам, либо добившись шантажом его реструктуризации.

Читайте также: Итог один — дефолт. Эксперт рассказал о решении проблемы украинского долга

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить