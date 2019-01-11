Начальник штаба ВМС Индии: нас беспокоит стремительное развитие флота Китая

Нью-Дели, , 12:36 — REGNUM «Без сомнения, Китай тратит огромные суммы для развития своего военного потенциала. По моему мнению, ни один военно-морской флот в мире не развивался так стремительно за последние 200 лет. Нас беспокоит этот рост», — заявил на пресс-конференции начальник штаба ВМС Индии Сунил Ланба 10 января.

Он также отметил, что Китай построил более 80 новый кораблей за пять лет.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Сунил Ламба сказал, что китайский флот «никуда не уйдет» из этого региона.

«С 2008 года китайский флот постоянно присутствует в Индийском океане, содействуя борьбе с пиратством регионе. В любой момент времени 6−8 китайских кораблей постоянно находятся в северной части Индийского океана», — добавил он.