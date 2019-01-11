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Начальник штаба СВ Индии: армия контролирует все границы

Политика

Начальник штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават выразил уверенность, что армия контролирует границы с Китаем и Пакистаном

Нью-Дели, 11 января 2019, 14:46 — REGNUM  «Мы успешно контролируем ситуацию на границе с Китаем и Пакистаном. На данных территориях нет повода для беспокойства», — заявил на пресс-конференции начальник штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават 10 января.

Он также выразил уверенность, что в дальнейшем обстановка в штате Джамму и Кашмир нормализуется.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Бипин Рават отметил, что Индия содействует укреплению мира в регионе Джамму и Кашмира, однако с помощью политики жесткой и мягкой силы необходимо улучшать ситуацию именно в приграничных районах.

«Индийская армия состоит из профессионалов. Мы не атакуем мирных граждан. Однако мы знаем, что террористы идут из Пакистана, пытаясь пересечь границу с Индией. Поэтому иногда бывает сложно различить террориста и мирного жителя», — добавил он.

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Зарубежная хроника
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