Начальник штаба СВ Индии: армия контролирует все границы

Нью-Дели, , 14:46 — REGNUM «Мы успешно контролируем ситуацию на границе с Китаем и Пакистаном. На данных территориях нет повода для беспокойства», — заявил на пресс-конференции начальник штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават 10 января.

Он также выразил уверенность, что в дальнейшем обстановка в штате Джамму и Кашмир нормализуется.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Бипин Рават отметил, что Индия содействует укреплению мира в регионе Джамму и Кашмира, однако с помощью политики жесткой и мягкой силы необходимо улучшать ситуацию именно в приграничных районах.

«Индийская армия состоит из профессионалов. Мы не атакуем мирных граждан. Однако мы знаем, что террористы идут из Пакистана, пытаясь пересечь границу с Индией. Поэтому иногда бывает сложно различить террориста и мирного жителя», — добавил он.