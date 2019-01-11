Поток турецких диссидентов в Германию продолжает увеличиваться — СМИ

Берлин, , 11:45 — REGNUM С момента попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года поток просителей убежища в Германию неуклонно растет. Берлин дает положительные ответы на заявления примерно половине из них, передает немецкий канал n-tv.

Каждый второй турецкий проситель получает убежище в Германии. Это следует из ответа министерства внутренних дел на письменный запрос заместителя председателя фракции «Левых» в бундестаге Севима Дагделена.

«Турция не является безопасной страной происхождения, и для граждан-диссидентов Турции ситуация ухудшается», — подчеркнул Дагделен.

«Федеральное правительство действует просто жестоко, если оно поддерживает режим [президента Турции Реджепа] Эрдогана экономической помощью и поставками оружия, и в то же время каждый второй, кто бежит от Эрдогана, получает защиту в Германии», — отметил политик.

С 2013 по 2015 год ежегодно около 1800 граждан Турции обращались за убежищем на территории Германии. По данным немецкой федеральной службы по вопросам миграции, в 2016 году было подано 5742 заявки на убежище, в 2017 году — уже 8483 заявки, а с января по ноябрь 2018 года служба получила 10 075 заявок от турецких граждан.