Шведские парламентарии обсуждают участие в новом правительстве радикалов

Стокгольм, , 12:57 — REGNUM Вопрос участия в новом правительстве крайне правой радикальной партии «Шведские демократы» и так называемый «рабочий вопрос» — вот камни преткновения в переговорах в шведском праламенте. Об этом сообщает шведское новостное радио Ekot.

Отправленный в отставку премьер-министр Швеции и лидер ведущей Социал-демократической партии Швеции (СДПШ) Стефан Лёвен заявил Ekot, что переговоры велись в течение всех праздников, продолжаются и сейчас. В центре дискуссии — Либеральная партия и Партия Центра, от поддержки которых зависит победа одного из двух наиболее возможных кандидатов на пост премьера: Стефана Лёвена или лидера Умеренно-коалиционной партии Швеции Ульфа Кристерссона. Социал-демократы не могут договориться с парламентариями по рабочему вопросу, в котором партии, находящиеся ближе к центру политического спектра, требуют значительных уступок. С другой стороны, Ульф Кристерссон настораживает Либералов и Партию центра намерением работать при поддержке крайне правых радикалов, партии «Шведские демократы», которые набрали рекордное количество голосов на парламентских выборах 9 сентября.

После парламентских выборов 9 сентября Швеция находится в беспрецедентном политическом кризисе. Премьер-министр страны отправлен в отставку, однако сформировать новое правительство и назначить премьер-министра пока не удаётся.