48% жителей Южной Кореи довольны политикой президента — опрос

Сеул, , 12:02 — REGNUM Деятельность президента Южной Кореи одобряют 48% жителей страны. Об этом, как передает YTN, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Gallup Korea.

Согласно опросу, 48% опрошенных довольны нынешней политикой президента, что на 3% выше, чем в предыдущем опросе. Однако 44% проголосовавших думают иначе.

Отмечается, что большинство населения поддерживает Мун Чжэ Ина за политику в отношении Северной Кореи и улучшение благосостояния граждан.

Опрос, в котором приняли участие более 1000 человек, проводился в течение трех дней с 8 января.

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