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48% жителей Южной Кореи довольны политикой президента — опрос

Политика

В опросе приняли участие более 1000 человек

Сеул, 11 января 2019, 12:02 — REGNUM  Деятельность президента Южной Кореи одобряют 48% жителей страны. Об этом, как передает YTN, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Gallup Korea.

Согласно опросу, 48% опрошенных довольны нынешней политикой президента, что на 3% выше, чем в предыдущем опросе. Однако 44% проголосовавших думают иначе.

Отмечается, что большинство населения поддерживает Мун Чжэ Ина за политику в отношении Северной Кореи и улучшение благосостояния граждан.

Опрос, в котором приняли участие более 1000 человек, проводился в течение трех дней с 8 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Gallup Korea провела опрос о деятельности президента Южной Кореи

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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