Если вам мешает стена — обойдите ее: Трампу припомнили им же данный совет

Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Оказывается, концепция бетонной стены для президента США Дональда Трампа не нова: он описывал ее еще на выступлении перед выпускниками колледжа Вагнера в штате Нью-Йорк в 2004 году. Об этом говорится в передаче The daily show, выходящей на канале Comedy central.

15 лет назад, обращаясь к молодежи, Трамп горячо убеждал собравшихся, что если бетонная стена стоит на пути к цели — надо преодолеть ее любыми путями. Видеозапись соответствующего выступления Трампа опубликована на странице передачи в твиттере.

«Я скажу вам, что для меня вторая самая важная вещь после любви к своему делу. Это никогда, никогда не сдаваться. Не сдавайтесь. Не позволяйте этому случиться. Если перед вами бетонная стена, пройдите через нее. Перелезьте через нее. Обойдите ее. Но переберитесь на другую ее сторону», — говорит Трамп.

По словам ведущего передачи Тревора Ноа, точно известно, что ничего не остановит иммигрантов от попыток попасть в США:

«Это место, куда люди мечтают прийти, потому что они пытаются создать лучшую, более безопасную жизнь для своих семей, и сделают все, чтобы достичь этой мечты. То, что Дональд Трамп это понимает и сам, я знаю благодаря этому видео».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белом доме предпринимают меры, чтобы добиться финансирования стены на границе с Мексикой в обход конгресса, который не дает добро на ее финансирование, продлевая так называемый шатдаун — приостановку работы правительства.