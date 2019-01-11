Швеция готовится к первым в истории дополнительным парламентским выборам

Стокгольм, , 12:11 — REGNUM 23 января пройдёт последнее, четвёртое голосование по кандидатуре премьер-министра Швеции. На данный момент лидеры двух крупнейших партий, а именно Ульф Кристерссон (Умеренно-коалиционная партия Швеции) и бывший премьер-министр страны Стефан Лёвен (Социал-демократическая партия Швеции) провалились на двух голосованиях в риксдаге. Таким образом, у спикера шведского парламента, Андреаса Норлена, есть всего две попытки предложить парламентариям кандидатуру на высший правительственный пост. В случае, если ни одна из них не будет поддержана риксдагом, в Швеции впервые в истории пройдут дополнительные выборы — и этот вариант развития событий становится всё более вероятным. Об этом сообщает шведский телевизионный канал SvT.

Появляется все больше информации, что такие выборы станут тяжёлым бременем для бюджета и их вполне можно избежать, если парламентарии сосредоточат свои усилия не на достижении личных амбиций, а на благосостоянии страны.

«Сейчас мы как раз оцениваем бюджетные возможности и период, который нам понадобится для полной подготовки выборов», — заявила Анна Нюквист, начальник канцелярии Избирательной комиссии Швеции.

«Если выборам все же суждено состояться, то это с высокой вероятностью произойдёт в конце марта», — добавила Нюквист.

Шведский парламент находится в тяжёлом политическом тупике со дня парламентских выборов 9 сентября. Премьер-министр Стефан Лёвен был отправлен парламентом в отставку, однако уже более двух месяцев риксдаг не может ни сформировать правительство, ни назначить нового премьер-министра.