В МИД Казахстана обсудили подготовку к Всемирному конгрессу тюркологов

Астана, , 11:20 — REGNUM Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов и президент Тюркской академии профессор Дархан Кыдырали обсудили подготовку Всемирного конгресса тюркологов, проведение которого запланировано на 2019 год в Астане, сообщили 11 января в пресс-службе МИД республики.

На встрече стороны отметили, что Всемирный конгресс тюркологов должен дать старт возрождению мировой тюркологии. Атамкулов добавил, что сотрудничество между тюркскими странами находится в новых условиях, и президент республики Нурсултан Назарбаев придает большое значение сближению тюркских народов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести Всемирный конгресс тюркологов в Дни культуры тюркского этноса в Астане.

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