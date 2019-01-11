«Нафтогаз» критикуют за готовность на уступки перед «Газпромом»

Киев, , 11:16 — REGNUM Эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук раскритиковал руководство украинской госкомпании «Нафтогаз Украина» за неспособность защитить интересы страны в Стокгольмском арбитраже и готовность пойти на уступки российскому «Газпрому». Об этом Корольчук написал на своей странице в Фейсбуке.

«Коболев и «Нафтогаз» сдулись. Это же надо было 5 лет рассказывать байки о всесильном Стокгольмском арбитраже, о мощных аргументах «Нафтогаза», чтобы в результате скатиться на дно. Дно первое — суд в Стокгольме и дальше продолжается. Это для тех, кто до сих пор празднует и верит в победоносную победу «Нафтогаза» над «Газпромом» в суде. Денег за «победу» нет. Есть новый суд, который несет далеко не веселые перспективы для Коболева», — отметил Корольчук.

Он напомнил, что «Нафтогаз» согласился отказаться от ещё нерассмотренного Стокгольмским арбитражем иска к «Газпрому» на 12 млрд долл за нарушение транзитного контракта.

«Дно второе — «Нафтогаз» уже готов отказаться от своих «обоснованных» претензий и подписать новый договор с «Газпромом». И это нам говорят те, кто 5 лет рассказывал о каких-то договоренности с Россией, которые не стоят бумаги, на котором их подписывают. Хе-хе. Подорожала, видно, бумага. Или свобода стала дороже стоить», — добавил Корольчук.

По его словам, руководство «Нафтогаза» может только забрать у облгазов газовые сети и «вытряхивать из людей последние деньги».

«Одно дело, когда «Нафтогаз» прессует и монополизирует внутренний рынок газа. Когда не прекращает своих попыток подмять под себя газовые сети, чтобы уже получить абсолютную власть над потребителем, который все пять лет с любовью слушал воркование «Нафтогаза» как он любит потребителей и все для них сделает. Все, что был готов сделать «Нафтогаз» — это забрать у облгазов газовые сети и вытряхивать из людей последние деньги. Сюда же можно записать и монетизацию, за которую как лев сражается «Нафтогаз». Ведь это тоже живые деньги, которые можно «переслать маме». Лучше бы с таким рвением «Нафтогаз» бился в судах с «Газпромом». А то только видим имитацию и кукольный театр, когда Коболева дергают за ниточки в театре европейского газа», — возмутился Корольчук.

В свою очередь, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский прогнозирует, что вскоре Коболев предложит начать прямые переговоры с «Газпромом».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января глава «Нафтогаза» Коболев заявил о готовности обсуждать возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому «Газпрому» на сумму свыше $12 млрд в привязке с заключением нового долгосрочного контракта.