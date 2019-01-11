Спецпосланник главы Китая принял участие в инаугурации президента Венесуэлы

Каракас, , 11:12 — REGNUM Спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина Хань Чанфу принял участие в церемонии инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

Хань, являющийся также министром сельского хозяйства КНР, встретился с Мадуро 9 января. Он передал избранному президенту Венесуэлы наилучшие поздравления от Си Цзиньпина, а также отметил, что Венесуэла является хорошим другом Китая, с которым выстроились устойчивые тёплые отношения, основанные ан принципах доверия и взаимовыручки.

Он также отметил, что в 2019 году отмечается 45-летия установления дипломатических отношений между странами, в связи с чем страны должны приложить еще больше усилий по претворению в жизнь договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в сфере налаживания всестороннего стратегического партнерства.

Мадуро со своей стороны поблагодарил председателя Си за то, что он направил своего посланника на его инаугурацию, а также выразил восхищение тем, как стремительно развивается Китай и какие достижения он совершил за 40 лет реформ открытости.

Напомним, что Николас Мадуро 10 января официально вступил в должность президента Венесуэлы на второй срок, который продлится до 2025 года. Выборы состоялись в мае 2018 года, на них Мадуро набрал 70% голосов.

Однако, не все страны направили своих спецпосланников на церемонию инаугурации Мадуро. В частности, президент Эквадора отказался это сделать, раскритиковав Венесуэлу за нарушение прав человека. На церемонии участвовали представители России, Белоруссии, Китая, Алжира, Белиза, Южной Осетии, Конго и Ирландии, наряду с президентами Боливии и Сальвадора и Кубы.

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