Новый План по Курилам позволит Путину избежать геополитической ловушки

Юрий Крупнов, , 11:10 — REGNUM

Кто виноват в том, что глава государства за десять дней до встречи с премьер-министром Японии оказался в геополитической ловушке по Курилам?

Вместо действительно необходимого прорыва в российско-японских отношениях и выработки плана такого прорыва ответственные за внешнюю политику страны абсолютно безответственно подсунули президенту России покрытую пылью Совместную советско-японскую декларацию от 19 октября 1956 года, от 10 статей которой на данный момент неисполненной осталась фактически одна, но предельно коварная статья 9.

В ней более чем определённо и однозначно сказано, что Союз Советских Социалистических Республик, а значит, и Российская Федерация как государство — продолжатель СССР, «соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан».

Всё. Добровольно положив в основу переговоров Совместную декларацию, российская дипломатия, как ни вертись и крутись, фактически обязала и принудила себя передать Хабомаи и Шикотан.

Подстава. Ловушка. Капкан.

Показательно, что после судьбоносной встречи Путина с Абэ в Сингапуре 14 ноября пресс-секретарь Песков вынужден был изобретать по-своему гениальную фразу о том, что «автоматической передачи» островов Японии не будет: «Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет…»

Вот это и есть результат деятельности МИД России и всех тех, кто участвовал в подготовке встречи в Сингапуре.

Не автоматически, или ещё как — но мы теперь практически обязаны передавать острова.

Как такое могло случиться? Почему это произошло?

Главная причина, на самом деле, предельно тривиальна и вместе с тем фундаментальна.

Российские дипломаты, эксперты по международному праву, японисты, допущенные до процессов выработки решений по этому вопросу чрезвычайной важности, впрочем, так же как и те, кто не допущен, вместо того чтобы творчески и всеобъемлюще осмыслить наши отношения с Японией и переложить это осмысление в оригинальный и творческий международно-правовой ход, попросту не потратили никаких усилий и снабдили президента России откровенной халтурой.

Мол, вот ведь была Совместная декларация, надо на неё опираться, брать за основу, товарищ президент. Вот мы тут гигантскую работу провели и теперь вручаем Вам текст этой декларации — берите и смело употребляйте в переговорах с японским премьер-министром.

Халтура? Как такое вообще может быть?

Да запросто. А как президенту всучивают видео, на котором вместо атаки российских вертолётов в Сирии — атака вертолётов американских? И не в Сирии, а в Афганистане? И президент потом в мировом блокбастере Оливера Стоуна демонстрирует американскому режиссёру атаку «Апачей» как якобы «работу российской авиации».

И таких примеров ведь не один и не два.

Позор на весь мир.

Вот и тут вместо того, чтобы тщательно, всеобъемлюще и заново проработать вопрос о российско-японских отношениях, навязали главе государства такую же халтуру.

На тебе, Боже, что нам негоже…

Неудивительно, что результат тот же — дипломатическо-правовой позор на весь мир. Все теперь смотрят на Владимира Владимировича и ждут, как он, рискуя падением рейтинга до нуля и прочими радостями, будет передавать Японии свои же российские острова…

Вообще, поразительно, уму непостижимо, как за целых 30 лет после развала СССР наши международники всех мастей не приложили усилий, не вложили ни грана творческой мысли в столь критический для России вопрос, как дальнейшая судьба Совместной декларации 1956 года.

Можно ли что-то сделать в этой ситуации? Как выскочить из созданной нашими халтурщиками западни?

Выход есть.

Что сейчас необходимо срочно делать?

Кардинально пересмотреть подход к этому единственному действующему в настоящее время межгосударственному договору России и Японии — Совместной советско-японской декларации от 19 октября 1956 года.

Ключевым объектом международно-правового анализа с позиции России следует сделать не злополучную 9-ю статью, а 6-ю статью.

В Статье 6 определённо и однозначно говорится, что «СССР и Япония взаимно отказываются от всех претензий соответственно со стороны своего государства, его организаций и граждан к другому государству, его организациям и гражданам, возникших в результате войны с 9 августа 1945 года».

Странно, что российская дипломатия и многочисленные эксперты в упор «не видят» эту статью. А ведь в ней вся суть!

Дело в том, что, вопреки этой статье, японская сторона непрерывно в течение 58 лет из 62 лет существования Совместной декларации выдвигает нам и нашему государству претензии, прежде всего, территориальные претензии СССР и России, тем самым существенно и многократно нарушая и топча Статью 6.

Только задумайтесь: 58 лет непрерывных и в абсолютно наглой форме территориальных претензий в нарушение Совместной декларации. А в ответ — тишина или велеречивые заявления МИД России.

Своего рода апогеем невиданного в мировой истории систематического, циничного и при этом безнаказанного нарушения основополагающего международного договора и самого международного права стало одобрение 3 июля 2009 года верхней палатой парламента Японии поправок к «Закону о специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий», которые окончательно закрепили в японском законодательстве положение о принадлежности Японии группы южнокурильских островов, являющихся объектом территориальных претензий Японии к России (Малая Курильская гряда, а также острова Кунашир и Итуруп) — т. е. наши российские острова десять лет назад законодательно были объявлены, цитирую, «исконными японскими территориями».

Однако существенное нарушение двустороннего договора одним из его участников — а именно это демонстрирует Япония более полувека — по сути требует от нас аннулировать (прекратить) или приостановить этот договор.

Статья 60 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года гласит: «Существенное нарушение двустороннего договора одним из его участников дает право другому участнику ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия в целом или в части».

Поэтому удивительно и даже цинично уже со стороны российской дипломатии в течение 58 лет «не замечать» столь вопиющего попрания Японией нашего двухстороннего с ней международного договора и отрицания базового принципа международного права, который, в частности, закреплён в уже упомянутой Венской конвенции в Статье 26. Pacta sunt servanda: «Каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться».

В самом деле, как можно продолжать считать действующим международный договор или заключать новый договор («мирный» или любой другой) со стороной, которая открыто, нагло, наконец, так сказать, творчески и с воодушевлением нарушает и попросту топчет этот договор?

Не случайно Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации в период осуществления Японией процедур по законодательному «закреплению» российских Курильских островов в качестве «исконно японских территорий» 24 июня 2009 года приняла Заявление «О принятии Палатой представителей Парламента Японии поправок к «Закону о специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий», в котором в полном соответствии с международным правом и, что немаловажно, здравым смыслом однозначно определила необходимость дезавуирования указанных поправок: «Государственная дума считает, что в сложившихся условиях усилия по решению проблемы мирного договора, по сути, утратили как политическую, так и практическую перспективу и будут иметь смысл только в случае дезавуирования принятых японскими парламентариями поправок».

К сожалению, японская сторона проигнорировала волю законодательного органа Российской Федерации.

Таким образом, подтвердился сделанный в указанном Заявлении Госдумы вывод о том, что «обсуждение Россией и Японией спорных вопросов своих отношений необратимо зайдет в тупик, и вся ответственность за это полностью ляжет на японскую сторону».

Также немаловажно, что Венская конвенция 1969 года даёт нам право аннулировать Совместную декларацию также ещё и ввиду многочисленных произошедших с момента его заключения фундаментальных изменений экономического, демографического и политического характера (в частности, введение 200-мильной экономической зоны и т. п.).

В связи с вышеизложенным очевидно, что российской стороне в условиях нарастающей активности японской стороны критически необходимо выработать реалистичный и не нарушающий международного права план.

Такой план был разработан нашим Институтом демографии, миграции и регионального развития в октябре — декабре 2018 года.

Ниже излагаю этот план в трёх пунктах и прошу взять его за основу в переговорах России с Японией.

Первое. Предложить Японии в месячный срок дезавуировать поправки, принятые 3 июля 2009 года верхней палатой парламента Японии к «Закону о специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» и признать ошибочными неоднократные заявления правительства Японии, начиная с Памятной записки правительства Японии правительству СССР от 5 февраля 1960 года, где впервые на официальном уровне в нарушение Статьи 6 Совместной декларации были предъявлены территориальные претензии к нашей стране, а именно: «Наша страна будет неотступно добиваться возвращения нам не только островов Хабомаи и о-ва Сикотан, но также и других исконных японских территорий».

Второе. В случае исполнения данного требования, предложить Японии заключить Договор России и Японии о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве, который бы открыл принципиально новую страницу в наших отношениях и придал бы импульс в том числе и экономическому сотрудничеству на взаимовыгодных началах. Это определяется тем фактом, что мирный договор по факту уже состоялся реализацией первых пяти статей Совместной декларации 1956 г. ещё в первые четыре года после её принятия и в настоящее время утратил свою политическую и правовую актуальность.

Третье. В случае отклонения требования первого пункта Российской Федерации внести в Государственную думу Российской Федерации законопроект об аннулировании (прекращении) на основании многократно существенно нарушенной японской стороной Совместной Декларации 1956 года как это предусмотрено статьей 60 Венской конвенции о праве международных договоров — указанной Декларации в целом или как минимум в части 2 Статьи 9, определяющей порядок «передачи Японии островов Хабомаи и острова Сикотан», как это было заявлено японской стороне в трёх памятных записках (нотах) советского правительства 1960 года.

При этом следует брать в расчёт, что в последние четыре года Япония под руководством США осуществляет ещё и открыто враждебное по отношению к России санкционное давление, которое Японией также должно быть безусловно прекращено — как и реваншистское стремление предъявлять России территориальные и иные претензии и переписывать итоги Второй мировой войны.

Если руководство страны возьмёт за основу предложенный план, то нам удастся в кратчайшие сроки совершить желанный прорыв в российско-японских отношениях и, крайне важно, позволит России избежать геополитической ловушки, расставленной ей ленивыми дипломатами.

Юрий Крупнов — действительный государственный советник РФ 3-го класса