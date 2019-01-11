Греция подняла вопрос репараций с Германии в ходе визита Меркель — СМИ

Афины , , 11:17 — REGNUM 10 января в первый день государственного визита в Грецию канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом. Хотя встреча была демонстративно гармоничной, визит может стать для Меркель весьма непростым, передает канал n-tv.

Меркель и Ципрас в ходе двухчасовой беседы попытались подвести черту под серьезными спорами вокруг долгового кризиса Греции. Ципрас коротко затронул вопрос репараций с Германии по итогам Второй мировой войны. По оценке греческой экспертной комиссии, материальный ущерб для Греции во время войны составил минимум €289 млрд. Для Берлина этот вопрос считается решенным подписанием в 1990 году Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии (известного как «2+4»), который не предполагает дальнейших репараций.

Для Меркель и Ципраса эта встреча замкнула своего рода политический круг. Этот визит столкнул канцлера с двумя основными проблемами, которые будут преследовать ее до окончания срока полномочий, и которые также имеют центральное значение для греческого премьер-министра: это борьба с долговым и миграционным кризисами, которые едва не стоили поста для Меркель.

Алексис Ципрас был одним из самых жестких критиков немецкого канцлера в вопросе долгового кризиса, однако после вступления в должность в 2015 году резко изменил свой курс и в значительной степени осуществил продвигаемые Берлином и Брюсселем экономические реформы, в том числе меры жесткой экономии.

После встречи с Ципрасом Меркель подчеркнула, что реформы в Греции должны быть продолжены — страна еще не в конце пути реформ. В то же время она признала усилия греческого народа «в тяжелые времена» по выходу из финансового кризиса. Ципрас отметил, что Меркель наблюдает совершенно другую Грецию, которая восстанавливается. «Мы уже не часть проблемы, а часть решения», — сказал он.

Ангела Меркель поддержала Грецию в споре с Македонией о переименовании последней. Напомним, в июне две страны достигли соглашения, что Республика Македония переименуется в Северную Македонию, поскольку Македонией также называется одна из греческих провинций. Из-за этого Афины блокировали сближение Македонии с Евросоюзом и НАТО на протяжении десятилетий.

11 января Меркель проведет встречи с президентом Греции Прокописом Павлопулосом, а затем с лидером оппозиции Кириакосом Мицотакисом. В разговоре с президентом возобновится тема репараций с Германии.