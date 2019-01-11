В США назвали участие страны в работе ООН катастрофой

Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Участие Соединенных Штатов в деятельности Организации Объединенных Наций (ООН) является «катастрофой» для страны, заявил конгрессмен от штата Алабама республиканец Майк Роджерс. Заявление политика обнародовано на его официальном сайте.

По словам Роджерса, свои предложения по выходу США из ООН он оформил в виде соответствующего законопроекта, переданного на рассмотрение в комитет конгресса по иностранным делам.

«ООН — это катастрофа (для США, — прим. ИА REGNUM ), наша страна покрывает более 20% годового бюджета организации», — отметил конгрессмен.

По мнению политика, США должны выйти из международной организации из-за ее «нападок на Израиль и американские идеалы».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2018 года вступило в силу решение американских властей о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

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