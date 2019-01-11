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Новым заммэра Ярославля стал московский бизнесмен

Политика

Александр Асриянц будет курировать вопросы имущества

Новым заммэра Ярославля стал московский бизнесмен
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Александр Асриянц

Ярославль, 11 января 2019, 10:55 — REGNUM  Александр Асриянц назначен заместителем мэра Ярославля по вопросам правовой и имущественной политики. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

Как ранее рассказывало ИА REGNUM, Асриянц являлся советником главы городского округа города Переславля-Залесского, где нынешний мэр Ярославля Владимир Волков работал в 2016—2018 годах. После назначения Волкова мэром Ярославля Александр Асриянц также был назначен его советником. Он сразу же начал прорабатывать вопрос организации в городе платного парковочного пространства. Также Асриянц стал входить в советы директоров городских предприятий.

До октября 2018 года Асриянц являлся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Москве. По данным открытых источников, 17 октября эта деятельность была прекращена.

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