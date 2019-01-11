Сенатора, призвавшего Трампа ввести ЧП в США, заподозрили в «работе на РФ»

Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм, призвавший президента США Дональда Трампа ввести чрезвычайное положение (ЧП), чтобы построить стену, получил в свой адрес десятки тысяч агрессивных комментариев за несколько часов с момента публикации в твиттере соответствующего обращения. Помимо выражаемого в резкой форме категорического несогласия с этим предложением, пользователи соцсети припомнили Грэму его прежние высказывания о Трампе — «безумец, ксенофоб, религиозный фанатик, не подходит на эту должность, если его назначат, мы будем уничтожены и заслужим это». Среди комментаторов видно мнение, что решиться на такой призыв сенатор мог лишь в силу наличия у России «компромата» на него.

«Грэм в отчаянии. А вся остальная страна хочет знать, что же у Трампа на него есть»

«Нет, это у Путина на него что-то есть!»

«Грэм, забыл присягу? Ты кому служишь, Трампу или конституции?»

«Он служит Путину и России, как сам Трамп»

«Какой компромат нашли русские в твоих письмах?»

«Позвони Путину или Леониду Блаватнику. Они сотрудничали с тобой, республиканцами, кампанией Трампа, семьей Трампа, и с Трампом. Позвони своим сообщникам в измене, получи денег от Блаватника. Сделай измену стоящей ленег и наборот»

«Путин аплодирует тебе»

«Боже, чем же они тебя шантажируют?»

«Что бы русские не имели на тебя, вскоре это всплывает на поверхность. Ты позоришь военных, с которыми, как уверяешь, служил»

«Не могу дождаться узнать, какой же на тебя есть компромат»

«У меня вопрос к Грэму, к республиканцам Сената и Палаты представителей. На скольких из вас у России есть компромат? Это единственное логическое объяснение. Измена на таком уровне не происходит сама по себе!»

«Чувак, насколько плохи фотки, которые имеет против тебя Путин?»

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме предпринимают меры, чтобы добиться финансирования стены на границе с Мексикой в обход конгресса, который не дает добро на ее финансирование, продлевая так называемый шатдаун — приостановку работы правительства. Вводить чрезвычайное положение Трамп отказался, однако сегодня Линдси Грэм призвал его сделать это.