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Трамп: Китай ведет себя более благородно, чем Демпартия

Политика

В ходе переговоров о возобновлении финансирования работы федерального правительства США демократы вели себя неподобающим образом

Вашингтон, 11 января 2019, 10:39 — REGNUM  Китайская делегация на торговых переговорах в Пекине действует с большим благородством, чем представители американской Демократической партии, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал ABC.

По мнению главы Белого дома, лидер демократов в сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в ходе переговоров о возобновлении финансирования работы федерального правительства вели себя неподобающим образом.

«Думаю, что гораздо легче иметь дело с Китаем, чем с оппозиционной партией», цитирует телеканал слова американского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа ввести в стране режим чрезвычайного положения в связи с приостановкой работы федерального правительства.

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