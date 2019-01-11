На Украине вступил в силу новый закон об изнасиловании

Киев, , 10:41 — REGNUM Изменения в уголовный кодекс Украины, расширяющие понятие «изнасилование», опубликованы 11 января в правительственной газете «Голос Украины».

Если раньше изнасилование имело чёткие признаки — физическое насилие или угрозы, то теперь изнасилованием считается «совершение действий сексуального характера, связанных с… проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего лица».

По мнению юристов, такое определение открывает широкое поле для разного рода мошенниц, поскольку, во-первых, априори относится к мужчинам, а, во-вторых, не требует явных доказательств.

Наказание осталось прежним — для пяти лет тюрьмы.

В законодательство введена ответственность за изнасилование супруга или родственника (от пяти до десяти лет тюрьмы), а также лица до 14 лет, независимо от его согласия (от восьми до пятнадцати лет тюрьмы).

Напомним, данные поправки породили множество шуток в социальных сетях, поскольку закон предусматривает получение у партнёра согласия на вступление в половую связь, однако в тексте закона не сказано, что именно является доказательством согласия.

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