Катар предоставит на восстановление Ирака $1 млрд

Доха, , 10:36 — REGNUM Катар предоставит Ираку $1 млрд на восстановление инфраструктуры страны. Как сообщает 11 января информационное бюро министерства иностранных дел эмирата, такую готовность на переговорах в Дохе с президентом Ирака Бархамом Салехом подтвердил эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани.

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«Катар анонсировал пакет кредитов и инвестиций в инфраструктурные проекты и восстановление Ирака на сумму $1 млрд», — уточняется в сообщении МИД Катара.

https://twitter.com/MofaQatar_EN/status/1083391467643650048

Как сообщало ИА REGNUM, по заявлению официальных лиц Ирака, для восстановления страны после трёх войн с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребуется свыше $80 млрд. В списке объектов, для которых Багдад ищет инвестиции, — 157 объектов. Среди них восстановление разрушенных больниц, школ, дорог, предприятий и системы телекоммуникаций.

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В середине февраля 2018 года о своей готовности выделить $1,5 млрд на восстановление Ирака после войны с террористами заявили власти Саудовской Аравии. Также оказать помощь Ираку планировал Кувейт. Эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах заявил, что страна выделит $1 млрд в качестве займов и ещё $1 млрд в качестве прямых инвестиций.

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