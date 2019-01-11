Демократы должны провести новые переговоры с Трампом — конгрессмен

Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси должна признать справедливость требований главы Белого дома Дональда Трампа в отношении пограничной стены и приступить к переговорам, считает конгрессмен-республиканец Рик Кроуфорд. Комментируя на своей странице в Twitter неудавшуюся встречу Трампа и Пелоси, назначенную для переговоров по финансированию стены на границе с Мексикой, Кроуфорд пишет:

«Огорчает отказ спикера Пелоси признать, что пограничная политика президента реально поможет гуманитарному кризису на нашей южной границе и поспособствует повышению безопасности границ. Поставить стену или стальные ограждения в местах, которые будут направлять иммигрантов в легальные точки въезда, где будет располагаться оборудование для обеспечения безопасности/обнаружения, значительно улучшит нынешнее критическое положение.

Никто не хочет, чтобы кто-либо приходил в нашу страну умирать, не хочет нелегальных иммигрантов, совершающих преступления. Стена/барьер не решит все эти проблемы и другие, но президентский запрос существенно изменит гуманитарный кризис и повысит безопасность на нашей южной границе.

Пришло время вести переговоры в духе доброй воли, спикер Пелоси. Вы должны вернуться за стол для решения кризиса гуманитарной и национальной безопасности нашей южной границе. Пограничная политика президента является правильной для всех американцев».

Как сообщало ИА REGNUM, пустой тратой времени назвал встречу с демократами Нэнси Пелоси и Чаком Шумером по проблемам с работой правительства президент Соединенных Штатов. Встреча закончилась, буквально не успев начаться.