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Парламент Казахстана рассмотрит соглашения с Иорданией в правовой сфере

Политика

Бюро парламента сформировала повестку ближайшего пленарного заседания

Астана, 11 января 2019, 10:23 — REGNUM  В Мажилисе парламента Казахстана состоялось заседание Бюро под председательством спикера нижней палаты Нурлана Нигматулина, сообщили 11 января в пресс-службе парламента.

Участники заседания Бюро сформировали повестку пленарного заседания нижней палаты. В частности, депутаты рассмотрят несколько двусторонних соглашений между Казахстаном и Иорданией в правовой сфере.

Кроме того, в ходе ближайшего пленарного заседания Мажилиса парламента Казахстана депутаты рассмотрят соглашения с Иорданией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и, о выдаче лиц и о передаче осужденных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение с Иорданией о сотрудничестве в сфере гражданской обороны.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев подписал соглашение с Иорданией о гражданской обороне

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Политическая жизнь Казахстана
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