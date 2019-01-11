Московское «Яблоко» испытывает трудности из-за спора двух групп — СМИ

Москва, , 10:10 — REGNUM Московское отделение партии «Яблоко» перед выборами в Мосгордуму испытывает трудности и не имеет лидера, пишет 10 января «Независимая газета».

Издание напоминает, что прежний глава организации Сергей Митрохин с лета 2018 года отстранен от должности, а на его место претендует Максим Кац. Однако сообщает, что руководство партии Каца не поддерживает из-за конфликтов, связанных с его именем.

«Московское отделение на данный момент фактически прекратило свое существование. Перед Новым годом на бюро говорили, что общее собрание состоится не позднее февраля, но теперь это вызывает сомнения», — цитирует СМИ неназванного источника в партии.

Для проведения общего собрания якобы названо условие — прекращение противостояния Митрохина и Каца.

Неопределённость также объясняют отсутствием стратегии партии перед выборами.

«Есть два пути. Первый — это когда «Яблоко» радикально позиционирует себя против власти, проводит жесткую кампанию. Но тогда есть опасения, что его кандидаты могут не дойти до выборов либо ничего на них не получить. Второй путь — это мягкая форма коллаборации с властью, расчет провести хотя бы одного кандидата. Но тогда «Яблоко» может проиграть поддержку избирателей. Кстати, как показывает практика, в договорных кампаниях «Яблоко» никогда ничего не получало», — заявил глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

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