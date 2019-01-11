Сандерс извинился за домогательства в своей предвыборной команде 2016 года

Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс попросил прощения 10 января у сотрудниц его избирательной кампании, которые могли стать жертвами сексуальных домогательств, сообщает американское издание The Hill.

С таким заявлением губернатор штата Вермонт выступил на фоне вышедшей ранее статьи в издании Politico, в которой указывалось, что одна из сотрудниц его предвыборной команды подверглась грубому обращению сексуального характера со стороны одного из советников тогдашнего номинанта от демократов на роль основного кандидата.

«По всей видимости, в рамках нашей кампании был ряд женщин, которые подверглись домогательствам или грубому обращению. Я благодарю от всей души за то, что они рассказали о произошедшем», — подчеркнул Сандерс. — Я прошу прощения».

«Пережитое ими было абсолютно неприемлемо и, без сомнения, не то, что на чем должна строиться прогрессивная или любая другая кампания», — добавил он.

Губернатор штата Вермонт отметил, что любая женщина имеет право работать в безопасной атмосфере, где не идет речь о домогательствах.

Напомним, в статье авторитетного американского издания Politico потерпевшая, имя которой не называлось, обвинила советника Сандерса Роберта Бекера в том, что он во время мероприятия, приуроченного к окончанию участия кандидата-«социалиста» в президентской гонке, не только заявил о своем стремлении к интимной связи с ней, но и «насильно поцеловал» ее.

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