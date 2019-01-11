«Наш человек!»: новый глава Забайкалья произвёл первое кадровое назначение

Чита, , 09:58 — REGNUM Руководить представительством Забайкальского края при правительстве РФ в Москве будет Марат Мирхайдаров. Распоряжение об этом подписал сегодня, 11 января, врио губернатора региона Александр Осипов. Это первое кадровое назначение нового главы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из биографии, опубликованной на официальном сайте забайкальского правительства, следует, что в недавнем прошлом 40-летний Марат Мирхайдаров являлся помощником бизнес-омбудсмена России Бориса Титова (с 2011 по 2013 год), а затем был назначен представителем Башкирии при президенте РФ, где отвечал за установление, развитие и расширение деловых связей и контактов с дипломатическими и торговыми представительствами и миссиями иностранных государств, оказывал экспертную поддержку компаниям-экспортерам, содействовал в поиске зарубежных партнеров, консультировал по вопросам вхождения на зарубежные рынки региональных товаропроизводителей.

Известно также, что Марат Мирхайдаров женат, имеет троих детей и владеет шестью языками. Судя по комментариям в соцсетях, местная общественность благосклонно восприняла данное кадровое решение Александра Осипова.

«Наш человек! То, что нам нужно, опытный, энергичный и говорит на нескольких языках», — отмечают в группе «Забайкальский краевой».

А газета «Забайкальский рабочий» опубликовала комментарий Бориса Титова по поводу нового заместителя губернатора Забайкальского края:

«Марат Фатыхович имеет широкие дипломатические навыки, обладает стратегическим мышлением, умением находить решения ключевых проблем и предпринимать эффективные меры для осуществления различных проектов. Также он обладает способностью эффективно изыскивать ресурсы, в том числе мобилизовать других людей для решения масштабных задач. Профессиональная деятельность Марата Мирхайдарова ориентирована на получение высокого результата».

Как уже сообщало ИА REGNUM, первые увольнения в правительстве Забайкальского края начались спустя месяц после назначения временно исполняющим обязанности губернатора региона бывшего московского чиновника, замминистра по делам Дальнего Востока Александра Осипова (7 декабря 2018 года своих кресел лишились первый заместитель председателя правительства Александр Кулаков и министр сельского хозяйства Владимир Лоскутников). Но что касается назначений, то новый глава региона решил формировать свою команду через реализацию совместного кадрового проекта правительства Забайкальского края и Читинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

«Здесь главными критериями для членов моей команды являются: служение людям, профессионализм, чистота помыслов. Исходя из этих критериев, я буду формировать свою команду», — пояснял ранее врио губернатора Александр Осипов.

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