Чайка попросил Медведева увеличить зарплату прокурорам

Москва, , 09:23 — REGNUM Генеральный прокурор России Юрий Чайка обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой уравнять заработную плату прокуроров и судей, сообщают Известия.

По данным издания, Медведев поручил министерству финансов разработать соответствующие предложения. В случае одобрения инициативы зарплата прокуроров может увеличиться в среднем в 2−3 раза, до 170 тыс. рублей.

Однако эксперты не видят причин для уравнивания положения российских судей и прокуроров. Так, в зарубежной практике, на которую ссылается Чайка, соответствующие льготы имеет лишь прокуратура, которая входит в состав судебной власти. В России же надзорное ведомство обладает независимостью, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что в 2019 году заработные платы работников бюджетных организаций будут повышаться. По его словам, это коснётся как бюджетников, вошедших в майские указы президента России 2012 года, так и тех, кто в них не вошёл.

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