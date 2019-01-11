Руководство мечети в Семаранге намерено развивать сотрудничество с КНР

Семаранг, Индонезия, , 09:24 — REGNUM Руководство Великой мечети Центральной Явы в Семаранге будет развивать сотрудничество в области образования с правительством Китая, сообщает Antaranews.

«Между руководством мечети и правительством Китая сложились хорошие отношения. Мы отправили в Китай несколько делегатов», — заявил профессор Нур Ахмад, приветствуя визит посла КНР Сяо Цяня в Семаранг.

В настоящее время благодаря этому сотрудничеству на учебу в Китай было отправлено 17 человек.

По словам Нур Ахмада, сотрудничество, развивающееся между Великой мечетью Центральной Явы и правительством Китая, будет в дальнейшем расширено в различных областях, в частности в сфере исследований и экономики.

В свою очередь посол Китая в Индонезии Сяо Цянь заявил, что он впечатлен провинцией Центральная Ява, особенно мечетью. В сопровождении переводчика Сяо Цянь напомнил о важности укрепления дружбы между двумя странами, которые хорошо зарекомендовали себя в сфере культуры, образования, здравоохранения и спорта. По его словам, для китайского правительства Индонезия является хорошим и верным другом, который всегда поддерживал политику китайского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр индонезийского города Пасуран заявил о намерении увеличить число студентов, которые отправятся учиться в Китай. В настоящее время 34 индонезийских студента продолжают свое обучение в китайском городе Нанкин.

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