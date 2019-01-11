Порошенко заявил об успешной дерусификации украинского рынка литературы

Здолбунов, Украина, , 09:18 — REGNUM Украиноязычные книги занимают 78% полок книжных магазинов, а русскоязычные — всего 15%, заявил президент Украины Пётр Порошенко во время визита в город Здолбунов Ровенской области, сообщил 10 января официальный сайт президента Украины.

«Нам всегда говорили, что мы не способны конкурировать с российскими книжными магазинами. В украинских книжных магазинах сейчас, наконец, появилось много изданий на украинском языке. Почему? Потому что их начали покупать, а русскоязычные — прекратили. И никто никого за уши не тянет», — отметил Порошенко.

Президент Украины напомнил, что украинское информационное пространство принудительно заполняется украинским языком при помощи жёстких квот:

«Почему? Потому что так предусмотрено лицензией. Не хотите? Езжайте в Россию и общайтесь на русском. Никто вам не запрещает…», — заявил он.

Порошенко также добавил, что украинизации подверглись радиостанции, репертуар которых на 48% состоит из украиноязычной музыки.

«На местном и региональном уровне фактическая доля программ новостей на государственном языке сегодня составляет 99%, а в Волынской, Кировоградской, Ровенской, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой областях эта цифра равна 100%», — подытожил Порошенко.

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Напомним, на Украине действует национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, которым руководит главарь экстремистской организации ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Богдан Червак. Данная структура по надуманным причинам запрещает русскую литературу, включая женские романы, детективы, специализированную литературу и даже поэзию серебряного века.

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