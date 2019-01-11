Законопроектом о Курилах ЛДПР усиливает политический вес в ДФО: эксперт

Южно-Сахалинск, , 09:19 — REGNUM Законопроект, запрещающий передачу Курильских островов Японии, внесённый в Государственную думу РФ депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым, по мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, значительно усиливает позиции партии в Дальневосточном федеральном округе, в сторону которого все больше смещается активная политическая жизнь России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Помимо чисто гражданской и человеческой позиции, которую, я уверен, разделяет любой нормальный гражданин России, законопроект, внесенный депутатом ЛДПР о запрете на передачу Курил Японии, ещё и очень верный ход со стороны партии. Как пишут некоторые коллеги, «роман народа с властью закончился». Протестные населения будут расти. И Жириновский не зря предложил народу запасаться желтыми жилетами. С другой стороны — осенью у нас единый день голосования. Это и выборы губернаторов, и региональные думы. ЛДПР, идя навстречу пожеланиям и настроениям народа, выдвигает такой законопроект. Это прибавит ей очков на выборах? Безусловно. При том, повторю, что это и гражданская позиция партийцев. ЛДПР в этом смысле даже опередила коммунистов. Да, КПРФ на Сахалине самые первые в стране начали проводить митинги. Но с законопроектом выступила на федеральном уровне ЛДПР. Это очень хорошая, беспроигрышная, я бы сказал, карта. Народ уже пишет, что такой закон нужен не только для Курил, но и для Крыма с Калининградом? Погодите, будет и такая инициатива. Дайте срок. Политическая борьба разворачивается очень серьёзная. У подавляющего большинства населения мнение одно: Курилы ни в коем случае нельзя отдавать. И это понятно и мне, и вам, и всем. Курилы наши — и точка. И на этом фоне ЛДПР первая партия, которая всерьёз, не просто митингами, а внесённым в Госдуму законопроектом, обозначила свою позицию. Как думаете, народ это оценит? Не сомневайтесь, оценит. Мы наблюдаем всё последнее время, что активная политическая жизнь в России всё больше и больше смещается в сторону Дальнего Востока. Мы наблюдаем на Дальнем Востоке достаточно серьёзное проседание «Единой России». А ЛДПР в этом федеральном округе всё больше и больше набирает политический вес, одерживая победу за победой. Во многих субъектах ЛДПР значительно опережает ЕР. В марте ждём послание президента Федеральному Собранию. Если президент скажет, что Курилы никто не собирается отдавать, сможет ЛДПР назвать это своей победой? Даже не сомневайтесь», — считает Илдус Ярулин.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ от ЛДПР Сергей Иванов внёс на рассмотрение законопроект, запрещающий передачу Курил Японии. На инициативу либерал-демократов откликнулись многие эксперты, заявившие, что аналогичный закон необходим не только о Курилах, но и о Крыме и Калининграде.

Между тем, врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что Курильские острова — это российская земля. Лимаренко также заявил, что вопроса о передаче Курил Японии нет в повестке и призвал прекратить спекуляции на эту тему.